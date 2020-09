Pedangdut Ikut Komentari Liga 1 Diundur, Via Vallen: Yang Lama Ditunggu Kok Malah Tertunda Rek

Pedangdut Via Vallen

T R I B U N-MEDAN.com - Penyanyi dangdut Via Vallen turut mengomentari perihal ditundanya ajang Liga 1 dan Liga 2 yang sudah ia tunggu-tunggu.

Via Vallen dalam komentarnya, mengaku sudah sangat menunggu-nunggu kompetisi Liga Indonesia. Menjelang kick off yang sudah nantikan, Via Vallen pun kecewa harus tertunda lagi.

Komentar penyanyi dangdut terkenal Indonesia, Via Vallen, perihal ditundanya Liga 1 dan Liga 2 ternyata menjadi sorotan para warga net Indonesia.

Informasi mengenai penundaan pelaksanaan Liga 1 serta Liga 2 yang kini masih sedang hangat perbicangan, nyatanya juga diketahui oleh Via Vallen.

Via Vallen pun turut memberikan komentarnya soalnya diundurnya waktu mulai Liga 1 dan Liga 2.

• LINK Siaran Streaming Benevento vs Inter Milan Malam Ini, Reuni Inzaghi dengan Conte

Uniknya, komentar Via Vallen soal batalnya pelaksanaan Liga 1 serta Liga 2 sesuai jadwal tersebut menjadi sorotan netizen.

Seperti diketahui, belum lama ini PSSI telah memutuskan secara resmi menunda mulainya Liga 1 dan Liga 2.

Liga 1 2020 yang mulanya akan dihelat per 1 Oktober 2020 dan Liga 2 2020 pada 17 Oktober 2020 sudah dinyatakan batal.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, dalam konferensi persnya di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2020).

Iriawan mengambil langkah tersebut berdasarkan keputusan Polri yang tidak memberikan izin dikarenakan masih tingginya penyebaran virus corona di Indonesia.

• Zlatan Ibrahimovic Dalang Kebangkitan AC Milan, Tak Mau Disinggung Soal Usia