Blak-blakan Ardhito Pramono tentang Perbedaan Dirinya Dengan Kale, Ternyata . . . . .

T R I B U N-M E D A N.com - Debut penyanyi Ardhito Pramono ketika memerankan Kale dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini ( NKCTHI) mendapat beragam respons dari penonton.

Dari perannya sebagai Kale, Ardhito Pramono juga banyak diidolakan oleh kaum hawa.

Jadi bintang tamu dalam kanal YouTube Onadio Leonardo, Ardhito Pramono menegaskan, dirinya sangat berbeda dengan sosok Kale yang ada di film.

Pelantun "Bitterlove" itu mengungkap beberapa perbedaan dirinya dan Kale. Walaupun, keduanya sama-sama musisi.

"Kale dan Ardhito beda. Cara pikir (saja) beda," kata Ardhito Pramono dikutip Kompas.com, Kamis (1/10/2020).

"Beda, walaupun kita sama-sama nongkrong di jalan, tapi yang gue rasa Kale itu punya satu pola pikir yang Ardhito Pramono enggak punya, yaitu pola pikir dari anak rantau," ujar Ardhito Pramono.

"Karena gue masih nyaman di Jakarta. Kale dari Cirebon ke Jakarta, pacaran sama musisi Jakarta, terus abis itu ternyata harus hancur," sambung Ardhito.

Selebihnya, Ardhito Pramono tak bisa menjelaskan lebih lanjut soal Kale.

Ardhito Pramono menyebut sosok Kale akan terjawab dalam film Story of Kale: When Someone's In Love yang menjadi prekuel dari film NKCTHI.

"Nanti akan ada di 'Story of Kale'. Kenapa beda dengan Kale? Ada di 'Story of Kale'," ucap Ardhito Pramono.

Sebagai bocoran, dalam film Story of Kale: When Someone's In Love, Ardhito Pramono akan beradu akting dengan Aurelie Moeremans.

Dalam film itu, Aurelie Moeremans akan berperan sebagai Dinda.

