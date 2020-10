KABAR DUKA - Penulis Lagu In The Ghetto, Mac Davis, Meninggal Dunia di Usia 78 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Mac Davis meninggal dunia pada usia 78 tahun.

Mengutip ultimateclassicrock, Kamis (1/10/2020), kabar duka itu dikonfirmasi langsung oleh manajer Mac Davis, Jim Morey.

Mac Davis adalah penulis lagu "In the Ghetto" dan "A Little Less Conversation" untuk Elvis Presley.

Davis meninggalkan istri ketiga, Lise, dan tiga anak.

Tidak ada penyebab kematian yang dikonfirmasi, meskipun dia baru-baru ini menerima perawatan untuk penyakit jantung yang serius.

Lahir di Texas, Mac Davis mulai bekerja di industri musik di Atlanta. Kemudian, ia pindah ke Los Angeles, di mana dia menulis dan tampil bersama Nancy Sinatra.

Setelah menemukan ketenaran dengan lagu-lagunya untuk Presley, Mac Davis menikmati kesuksesan solo kariernya dengan serangkaian single hit.

Salah satu hit-nya adalah "Baby Don't Get Hooked on Me" yang dinominasikan Grammy, dan populer di acara TV NBC pada tahun 1974.

Mac Davis juga muncul sebagai seorang aktor dalam 19 film dan mengisi suara dua karakter tamu di acara animasi King of the Hill.

Meninggalnya Mac Davis meninggalkan duka bagi sahabatnya, Jim Morey.

"Mac Davis telah menjadi klien saya selama lebih dari 40 tahun, dan yang lebih penting, sahabat saya," kata Jim Morey dalam sebuah pernyataan.

“Dia adalah seorang legenda musik, tapi pekerjaan terpentingnya adalah sebagai suami, ayah, kakek dan teman yang penuh kasih. Aku akan merindukan menertawakan kesialan kita di jalan dan selera humornya yang mendalam," ujar Jim Morey melanjutkan.

Selamat jalan Mac Davis.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penulis Lagu In The Ghetto, Mac Davis, Meninggal Dunia di Usia 78 Tahun"