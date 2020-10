Rizky Billar Akhirnya Ngaku Sayang ke Lesti Kejora setelah Didesak Hesti dan Gilang Dirga

Rizky Billar pun menegaskan bahwa dirinya menyayangi Lesti Kejora layaknya masa penjajakan sebelum pacaran.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Rizky Billar blak-blakan mengaku sudah mempunyai rasa sayang pada pedangdut Lesti Kejora.

Hal tersebut Rizky Billar ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Rabu (30/9/2020).

Pembawa acara Hesti Purwadinata mulanya berkaca pada kedekatan Rizky Billar dengan Lesti Kejora.