Rizky Billar Syok Perlakuannya pada Lesty Dibongkar Gilang, Kerap Ketahuan Bersentuhan Tangan

TRIBUN-MEDAN.com- Rizky Billar langsung terdiam setelah Gilang Dirga membongkar perlakuannya pada Lesty Kejora.

Saat itu, Rizky Billar diinterogasi habis-habisan soal hubungannya dengan Lesty Kejora.

• MULAI HARI INI 1 Oktober 2020, Uang Pecahan Rp 75.000 Bisa Ditukar, BI Libatkan 5 Bank

Meski kerap mesra di berbagai kesempatan, Rizky Billar tetap membantah bahwa dirinya punya hubungan khusus dengan Lesty Kejora apalagi pacaran.

Maka dari itu, Gilang Dirga yang penasaran pun langsung mencecar Rizky Billar.

"Apakah benar Rizky Billar pacaran dengan Lesty? Ya atau tidak?" tanya Gilang Dirga, dilansir TribunnewsBogor.com dari acara By The Way, SCTV, Rabu (1/10/2020).

Rizky Billar saat mencoba menyematkan cincin di jari manis Lesty Kejora (YouTube Putra Siregar Merakyat)

Ditanya seperti itu, Rizky Billar kembali menjawab tegas bahwa dirinya tidak pacaran dengan Lesty Kejora.

"Untuk saat ini, tidak ( pacaran)," jawab Rizky Billar tegas.

Rupanya Gilang Dirga masih tidak puas dengan jawaban Rizky Billar.

• Penjelasan dr Tirta soal Alasan Gelandangan & Orang Gangguan Jiwa Lebih Kebal Covid-19

Maka dari itu, Gilang Dirga seolah memaksa bahwa Rizky Billar ini harus pacaran dengan Lesty Kejora.