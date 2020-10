Soimah Ulang Tahun ke 40, Syahrini Kirim Buket Bunga Mawar Merah, Harganya Capai Jutaan

Syahrini memberikan kado di momen pertambahan umur Soimah. Yakni sebuah buket bunga mawar merah, yang harganya sampai jutaan rupiah. Intip potretnya.

T RIBUN-MEDAN.com - Soimah kini sedang berbahagia, karena baru saja berulang tahun ke-40 tahun pada 29 September 2020 silam.

Sederet rekan selebriti memberikan ucapan padanya, termasuk Syahrini.

Syahrini memberikan ucapan selamat sembari mengirimkan kado spesial untuk Soimah.

Istri Reino Barack tersebut mengirimkan kado buket mawar merah besar pada pemilik nama Soimah Pancawati itu.

Pada instastory, Soimah memperlihatkan kado dari Syahrini.

Syahrini kirim kado mawar merah untuk ulang tahun Soimah (Kolase TribunStyle (Instagram @showimah @official_syrb))

"Dear Soimah

Happy Birthday

Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever.

From Princes Syahrini

Aisyahrani."