Suzy Beberkan Perasaannya Saat Reunian Bareng Sutradara dan Penulis While You Were Sleeping

TRIBUN-MEDAN.com- Di tengah persiapan pemutaran perdana drama Start-Up, pemeran utama wanita Suzy berbagi pendapatnya tentang kembali bekerja dengan Penulis dan sutradara.

Well, penulis dan sutradara untuk drama Start-Up pernah bekerja sama dengan Suzy di drama While You Were Sleeping.

Menurut Soompi, Start-Up adalah drama baru yang berlatarkan dalam versi fiksi Korea Selatan dari Silicon Valley.

Drama tersebut berkisah di mana para pemimpi muda berangkat untuk mencapai kesuksesan di dunia perusahaan startup.

Suzy akan berperan sebagai lawan main Nam Joo Hyuk sebagai Seo Dal Mi.

Seo Dal Mi merupakan seorang petualang yang bercita-cita menjadi Steve Jobs dari Korea.

Khususnya, drama yang akan datang menandai reuni Suzy dengan sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang bekerja sama dengannya di drama hit 2017 While You Were Sleeping.

Park Hye Ryun juga menulis naskah untuk 'Dream High', drama populer tahun 2011 di mana Suzy melakukan debut aktingnya.

Mengekspresikan kegembiraannya bisa bekerja dengan penulis Park Hye Ryun untuk ketiga kalinya, Suzy berkomentar, “Karena kami bekerja sama dalam proyek akting pertamaku, kupikir itu terasa sangat berarti bekerja sama lagi."