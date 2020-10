BLACKPINK Kolaborasi dengan Artis Dunia Dua Lipa hingga Cardi B, Rose: Menakjubkan!

Rose BLACKPINK menyebut bisa berkolaborasi dengan empat penyanyi ternama dunia, merupakan hal yang menakjubkan. Pun dengan Jennie, ia mengaku sudah menjadi penggemar Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez dan Cardi B bahkan sebelum mereka debut jadi penyanyi.

T RIBUN-MEDAN.com - Grup Kpop BLACKPINK akan comeback untuk yang ketiga kalinya di tahun ini dengan merilis full album, The Album pada Jumat (2/10/2020).

Album ini menjadikan "Lovesick Girls" sebagai lagu utama di antara tujuh lagu lainnya.

Sejak debut pada 2016, BLACKPINK tercatat sudah berkolaborasi dengan empat penyanyi perempuan Hollywood.

Pertama lagu "Kiss And Make Up" bersama Dua Lipa, "Sour Candy" dengan Lady Gaga, "Ice Cream" dengan Selena Gomez, dan yang terkini "Bet You Wanna" dengan Cardi B.

Grup beranggotakan empat member ini mengaku merupakan fans dari keempat mega bintang itu.

"Kami adalah penggemar berat Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez dan Cardi B, bahkan sebelum sesuatu terjadi sebagai artis," ungkap member BLACKPINK, Jennie, dikutip Kompas.com, Jumat.

"Kami hanya ingin mengatakan, kami dipengaruhi oleh mereka semua sebanyak seperti kami ingin memberikannya kembali kepada dunia," imbuh Jennie.

Rosé berpendapat, keempat penyanyi dunia yang mau berduet dengan mereka adalah sesuatu yang menakjubkan.

"Fakta bahwa mereka ingin bekerja dengan kami sungguh menakjubkan karena kami selalu tumbuh dengan memperhatikan mereka dan sangat terpengaruh oleh mereka. Ini dunia yang lucu," kata Rosé.

