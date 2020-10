Gelaran Liga 2 Ditunda Hingga November, Manajemen PSMS Inginkan Kepastian

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pascakeputusan penundaan Liga 1 dan Liga 2, Selasa kemarin, manajemen PSMS Medan menginginkan adanya tindak lanjut dari PSSI terkait kejelasan kelanjutan terkhusus untuk liga 2 musim ini.

Sekretaris umum PSMS, Julius Raja mengatakan, pihaknya menerima keputusan PSSI yang akhirnya menunda liga 2.

Namun, menurutnya setelah penundaan yang telah diumumkan itu dalam waktu dekat juga harus ada kejelasan dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) terkait kapan tanggal pastinya kompetisi Liga 2 bergulir.

"Kita ini klub-klub termasuk PSMS sebenarnya ingin minta kepastian, jadi istilah bahasa Inggrisnya yes or not liga di bulan November ini. Kalau mau diputar kan perlu izin, sementara kan belum ada. Jadi jangan ngambang," ujarnya, Jumat (2/10/2020).

Manajemen PSMS menunggu apa langkah dari PSSI dan PT LIB untuk kelanjutan liga yang diundur hingga bulan November 2020. Klub PSMS saat ini hanya bisa dalam posisi menunggu tindak lajut dari PSSI maupun LIB.

"Ya nanti kita juga pertanyakan lewat surat atau rapat. Belum ada jadwal Managers Meeting, masih menunggu seminggu ini," imbuhnya.

Lebih lanjut king menambahkan, yang paling penting bagi PSMS saat ini adalah kepastian jalannya liga.

Menurutnya jika memang liga nantinya kembali batal digelar bulan November, maka akan berpeluang dihentikan. Namun Julius tetap berharap liga tersebut tidak kembali batal.

Maka dari itu, manajemen PSMS saat ini dalam posisi menunggu kabar dari induk organisasi sepakbola Indonesia yakni PSSI.

"Ya itu dia. Jadi kalau sudah ada kepastian kan sudah enak. Kita bisa bikin anggaran, bisa bikin ini dan itu. Jadi tahu. Ya kalau November belum jelas juga, peluangnya liga berhenti. Kalaupun berhenti, itu seperti apa, artinya kalau sampai berhenti jangan klub diberi beban lagi," kata Julius Raja.

