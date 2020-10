Lutfi Agizal Galau Berat Putus dari Salshadilla, Tulis Pesan Terakhir untuk Putri Iis Dahlia: Nyesek

Putus dari Salsahdilla, putri Iis Dahlia, Lutfi Agizal nyatanya belum bisa move on. Ia terang-terangan menunjukkan kegalauan ditinggal kekasih yang udah menjalin hubungan dengannya bertahun-tahun lewat media sosial.

T RIBUN-MEDAN.com -Sosok Lutfi Agizal sedang ramai diperbincangkan publik.

Ini lantaran sikapnya mengkritik kata 'anjay' yang membuat publik menjadi geram.

Namun siapa sangka, karena kontroversinya yang dibuatnya tersebut, hubungan Lutfi Agizal dengan Salshadilla Juwita harus kandas di tengah jalan.

Salshadilla Juwita Indradjaja sampai angkat bicara soal tindakan sang mantan kekasih itu.

"Halo. Jujur, gak suka banget menjelaskan kayak gini di SNS.

Karena bukan tipe yang suka berdrama, but some things are needed to be said. Kalau nanti ada hal yang tidak enak dari orang sekitarku, entah membawa atau menyenggol orang lain,

aku ingin meluruskan kalo aku gak ada sangkut-pautnya sama hal ini. Aku meminta kalian tidak membawa dan mensangkut-pautkan aku dan keluargaku atas apa yang orang lain lakukan.

Yang tidak punya urusan atau sangkutan kepada hal tersebut. Warm regards, Salsha Indradjaja," tulis Salsha dalam unggahannya.

Ia mengaku tak ada sangkut paut dan tidak ikut berurusan dengan orang lain yang dimaksudkan kepada Lutfi Agizal.

