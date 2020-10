Nana Mirdad Syok Ditemukan Mayat Bayi, Sebut Karma Itu Ada, Percayalah

T R I B U N-M E D A N.com - Artis peran Nana Mirdad baru saja mengalami hal tak mengenakan.

Nana Mirdad yang sedang bersama suaminya, Andrew White menemukan mayat bayi di pinggar jalan.

Hal itu diceritakan Nana Mirdad melalui fitur Insta Story akun Instagram @nanamirdad_ seperti dikutip Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

"Ya Tuhan jalan kaki pagi ini dimulai sangat syok dan menyedihkan begitu aku dan Andrew keluar dari mobil kita, nemu mayat bayi yang dibuang di jalan dilindas mobil di pantai KFC Sanur," tulis Nana Mirdad.

"Siapapun, siapapun yang melahirkan dan buang bayi ini di jalan dalam keadaan telanjang untuk dimakan anjing dan dilindas mobil, Percayalah Karma itu ada," tulis Nana Mirdad lagi.

Oleh karena begitu banyak pesan yang masuk di Instagram pribadinya, Nana Mirdad menceritakan lebih lanjut tentang penemuan mayat bayi itu.

Nana Mirdad mengaku dirinya sangat terpukul atas kejadian itu. Bahkan, dia sempat berteriak begitu melihat sosok mayat bayi itu.

Nana dan Andrew tak sempat melapor polisi karena memang sudah ditangani oleh Banjar setempat.

"Yes kita berdua menemukan jasad bayi itu di pinggir jalan, keadaan sudah sangat menyedihkan. Saya setengah teriak dan didengar oleh Banjar setempat yang langsung datang," ujar Nana.

"Trust me it's not a good feeling saya merasa trauma dan low banget secara emosional sampai sekarang benar-benar pemandangan yang mampu bikin dengkul kita lemas," lanjutnya.

Meski bertanya-tanya mengapa ada seseorang yang tega membuang bayi itu, tapi Nana Mirdad tak mau menghakimi.

Sebagai seorang ibu, Nana Mirdad hanya merasa hatinya hancur.

"Kenapa harus meninggalkan bayi di pantai. Masih banyak orang lain yang pasti bersedia mengurus, menjaga, menyayangi, apapun itu alasannya saya rasa saya nggak akan pernah bisa menjudge," kata Nana.

"Itu murni urusan yang membuang dengan Tuhan tapi sebagai seorang ibu hati saya seperti dicabik-cabik sebagai seorang manusia," tulis Nana Mirdad menambahkan.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Syok Temukan Mayat Bayi, Nana Mirdad: Percayalah Karma Itu Ada