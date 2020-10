Liga Italia AC Milan vs Inter Milan di Stadion San Siro, Milan

Klasemen Liga Italia, Jadwal Pertandingan Liga Italia Seri A dan Liga Inggris Lengkap Mulai Hari Ini

T R IBUN-MEDAN.com - Sejumlah kompetisi sepak bola elite di Benua Eropa kembali akan bergulir pada akhir pekan ini, yakni Sabtu 3 hingga 5 Oktober 2020.

Pada kompetisi Liga Italia Serie A Musim 2020/2021 memasuki pekan ketiga.

Sementara Liga Inggris memasuki pekan keempat. Kemudian La Liga Spanyol memasuki pekan kelima.



Berikut jadwal lengkap kompetisi sepak bola terutama di kompetisi Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol kami sajikan untuk mengisi tontonan akhir pekan anda.

Jadwal Liga Italia

Sejumlah pertandingan big match Liga Italia akan berlangsung pada Minggu 4 Oktober 2020.

Pukul 01.45 WIB, akan berlangsung Udinese vs AS Roma, lalu pukul 20.00 WIB Lazio Vs Inter Milan

dan pukul 23.00 WIB AC Milan Vs Spazia.

Duel penguasa Klasemen Serie A sementara, Napoli akan menanntang juara Liga Italia musim lalu, Juventus.

Pertandingan antara Juventus Vs Napoli akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2020 mulai pukul 01.45 WIB.