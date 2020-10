Telkomsel Raih Penghargaan dari The International Finance Award Program 2020

Tribun Medan/HO

Telkomsel meraih penghargaan sebagai The Most Innovative Telecom Service Provider di ajang The International Finance Award Program 2020 yang mengukuhkan Telkomsel sebagai perusahaan yang berbakat bidang industri, keterampilan kepemimpinan, kekuatan jaringan industri, dan kapabilitas pada platform tingkat internasional. Penghargaan ini sekaligus satu-satunya digital telco company dari Indonesia yang memenangkan penghargaan di kategori Telecom Award. Pencapaian ini menjadikan Telkomsel selalu berupaya dalam menyuguhkan layanan digital terbaik untuk masyarakat Indonesia, seiring transformasi Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan.