Ally Brooke Eks Fifth Harmony Diejek Karena Masih Perawan Sampai Menikah, Dibela Fans

Mantan personel Fifth Harmony Ally Broke menjadi perbincangan warganet karena buka-bukaan soal keputusannya menjaga keperawanan sampai pernikahan. Kabar ini membuat dirinya banyak diejek oleh warganet.

T RIBUN-MEDAN.com - Ally Brooke adalah penyanyi Amerika yang juga mantan personel Fifth Harmony.

Namanya kini menjadi sorotan usai penerbitan bukunya bertajuk Finding Your Harmony: Dream Big, Have Faith and Achieve More Than You Can Imagine..

Dikutip dari Billboard, Ally baru saja merilis buku terbarunya.

Dirinya pun mempromosikan buku tersebut ke berbagai platform.

Salah satunya ke podcast Hollywood Raw dengan Dax Holt dan Adam Glyn.

MC pun menyinggung tulisan Ally di buku tersebut dimana Ally menjaga keperawanannya.

Dirinya mengaku masih perawan hingga di usianya sekarang, 27 tahun.

Itu adalah janji yang ia pegang dengan dirinya sendiri dari dulu.

"Aku sangat terbuka di buku saya mengenai hal itu dan cukup berani membagikannya".