Begini Semringahnya Gempi saat Bertemu Ardhito Pramono dan Bernyanyi Tanpa Suara

T R I B U N-M E D A N.com - Penyanyi Gisella Anastasia memberi kejutan spesial untuk putri tunggalnya, Gempita Nora Marten.

Gisel mendatangkan solois Ardhito Pramono ke rumah mereka.

Menurut Gisel, Gempi sangat menyukai lagu-lagu Ardhito.

Peristiwa itu tertuang dalam video di kanal YouTube Gisella Anastasia yang dikutip Kompas.com, Sabtu (3/10/2020).

"Aku seneng banget loh, yang pasti lebih senang lagi Gempi. Hari ini Dhito datang itu ceritanya mau ala-ala surprise gitu buat Gempi," kata Gisel.

"Karena as you know Gempi itu suka banget lagu-lagunya Ardhito, asli, dia lagi berenang lagi apa 'putar Bitterlove', 'Superstar'," sambungnya.

Di ruangan terpisah, Gisel kemudian mengajak Gempi untuk melakukan syuting konten YouTube mereka hanya berdua saja, dengan dalih sang bintang tamu batal hadir.

Saat Gempi sedang asyik bernyanyi lagu Ardhito berjudul "Bitterlove", tiba-tiba pemeran Kale dalam film NKCTHI itu muncul dari belakang sambil memainkan gitar.

Saat melihat Ardhito, Gempi nampak terkejut namun tetap bernyanyi tanpa suara, seolah menutupi rasa malunya.

Gempi kemudian membeku, diam seribu bahasa ketika Ardhito mendekatinya.

Bahkan Gempi tak berani menatap wajah Ardhito ketika Ardhito memberikan dua kotak pizza sebagai oleh-oleh.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Menggemaskan, Gempi Salah Tingkah Saat Bertemu Ardhito Pramono