LIVE RCTI Big Match Link Streaming Juventus Vs Napoli Dini Hari Nanti, Adu Strategi Gattuso-Pirlo

Penyerang Portugal Juventus Cristiano Ronaldo (C) setelah posting mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan Sampdoria bermain tertutup di Stadion Allianz di Turin pada 26 Juli 2020.

T R I B U N-M E D A N.com - Big Match akan tersaji pekan ke-3 Liga Italia 2020-2021 antara Juventus vs Napoli dini hari nanti, Senin (5/10/2020).

Laga Grande Partita Serie A Liga Italia antara Juventus vs Napoli akan berlangsung di Stadion Allianz.

Kick off laga Juventus vs Napoli Liga Italia akan disiarkan RCTI pukul 01.45 WIB. Bisa juga disaksikan via Live Streaming RCTI yang tertera pada akhir artikel ini.

Menariknya, laga Juventus vs Napoli akan mempertemukan untuk kali pertama, dua penggawa mantan AC Milan, yakni Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso yang kini menjadi allenatore (pelatih).

Sorotan tentu ditujukan kepada kualitas pemain masing-masing tim.

Mengingat Juventus dan Napoli boleh dikatakan dua dari beberapa klub elite Liga Italia yang memiliki amunisi mumpuni.

Dari kubu tuan rumah, Juventus memiliki Cristiano Ronaldo sebagai andalan lini serang.

Ketajamannya dalam merobek jala tim lawan akan dibantu oleh pemain-pemain seperti Paulo Dybala, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski, hingga Adrien Rabiot.

Sedangkan untuk kubu tim tamu, Napoli memiliki tridente maut pada diri Jose Callejon, Lorenzo Insigne, Dries Mertens.

Di sisi lain mereka juga masih menyimpan nama seperti Hirving Lozano maupun Milik.