SESAAT Lagi Man United Vs Tottenham, Akses Di Sini Link Streaming Nonton Gratis dari HP

Prediksi dan live streaming Luton Town vs Man United malam ini

T R I B U N-M E D A N.com - Saksikan sesaat lagi duel panas antara Manchester United vs Tottenham Hotspur dalam laga pekan keempat Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Minggu (4/10/2020).

Laga big match Man Nintendo vs Tottenham bisa disaksikan via streaming mulai pukul 22.30 WIB.

Susunan pemain kedua tim sudah dirilis. Man United tak menurunkan Donny van de Beek pada daftar 11 susunan pemain pertama.

Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, membawa kutukan ketika akan melawan mantan timnya, Manchester United, dalam laga Liga Inggris, Minggu (4/10/2020).

Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur dalam laga pekan keempat Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Minggu (4/10/2020) pukul 22.30 WIB.

Sebelum menangani Spurs pada 20 November 2019, Mourinho menjabat tugas sebagai pelatih Man United.

Mourinho membesut Man United dalam periode 1 Juli 2016 hingga 18 Desember 2018.