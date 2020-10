Tak Dinyana Luna Maya Sampaikan Pesan Sekaligus Perhatian untuk Ariel NOAH: Jaga Kesehatan

T R I B U N-M E D A N.com - Artis peran Luna Maya sudah pasrah selalu dikaitkan dengan sang mantan kekasih, Ariel NOAH.

"Iya, ya, gua mengerti pasti tidak akan bisa dipisahkan karena cukup legendaris ya," kata Luna saat menjadi bintang tamu dalam video di kanal YouTube Feni Rose Official, seperti dikutip Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Feni Rose kemudian meminta Luna mengucapkan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Ariel.

Meski awalnya menolak, Luna kemudian berpesan agar Ariel lebih memerhatikan kondisi kesehatannya.

"Mungkin sebagai teman, kalau aku cuma pengin kasih tahu ini aja, jaga kesehatan, karena orangnya suka bergadang kan, kelihatan karena matanya, rokoknya juga banyak. Saatnya untuk take care of yourself lah," kata Luna.

Setelah itu, Luna juga mengungkapkan sosok Ariel di matanya saat mereka masih bersama.

"Apa ya, lelet kali ya, lama lah orangnya, lama ambil keputusan, berpikir yang mungkin terlalu detail jadi semua dipikirin itu dulu. Dulu enggak romantis, Aduh ini nanyanya yang sudah lewat, sudah lupa say," tutur Luna.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Pesan untuk Ariel NOAH, Luna Maya: Jaga Kesehatan, Take Care of Yourself...