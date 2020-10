Asmirandah dan Jonas Rivanno Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertamanya : Satu Lagi Doa Kami Terkabulkan

TRIBUN-MEDAN.com- Asmirandah genap berusia 31 tahun pada 5 Oktober kemarin.

Pesta ulang tahunnya itu juga dalam rangka untuk mengumumkan jenis kelamin calon buah hati pertamanya dengan Jonas Rivanno.

Setelah acara berdoa dan ucapan selamat ulang tahun, Jonas dan Asmirandah mengungkap jenis kelamin buah hatinya dengan cara meletuskan sebuah balon.

Setelah balon itu meletus muncul serpihan kertas warna merah muda yang berarti anak pertamanya adalah perempuan.

Ternyata memiliki anak perempuan adalah doa dari pasangan ini yang dikabulkan Tuhan.

Asmirandah bersama Jonas Rivanno (Instagram @asmirandah89)

"Terimakasih Tuhan, satu lagi Tuhan mengabulkan doa kami..

anak mama papa sayanggg.. tumbuh sehat sempurna yaa.."

terimakasih untuk semua doanya kawan-kawan," tulis Asmirandah dalam keterangan fotonya.

Dalam postingan selanjutnya, Asmirandah mengungkap rasa syukurnya sekali lagi atas kesempatan berkumpul bersama keluarga dan sahabat untuk merayakan jelang kelahiran anak pertamanya.

"I am very grateful for a chance to honor the baby's coming through a serene gathering with family and friends.