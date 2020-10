Sheila Marcia Mengaku Masih Gugup Jelang Persalinan Anak Keempat: 'Semoga Baik-baik Saja'

Sheila Marcia mengungkap perasaannya jelang kelahiran anak keempat. Istri Dimas Akira ini mengaku tegang, padahal ini bukanlah persalinan pertama baginya.

T RIBUN-MEDAN.com - Setidaknya 6 minggu lagi, Sheila Marcia dapat bertemu dengan calon anak keempatnya.

Di kehamilannya yang kian membesar ini, Sheila Marcia mengungkapkan perasaannya.

Ia mengaku masih gugup menjelang kelahiran anak keempat.

Sheila Marcia mengunggah foto dirinya (Instagram/Sheila Marcia)

Hal itu diungkapkan Sheila Marcia di laman Instagram pribadinya.

Wanita yang kini menetap di Bali itu membagikan foto dirinya tengah berdandan cantik dengan pakaian warna putih dan motif bunga-bunga.

Istri Dimas Akira ini nampak tersenyum di depan kamera.

Sheila Marcia ini mengaku akan menjalani cek darah.

"Hari ini bumil bakal cek darah nih.

Sudah puasa 12 jam sesuai anjuran dokter (Bumil Laper Banget ini sekarang, dah ngiler makan sapo tahu pagi2) dan sebentar lagi bangunin suami, siap2,terusss on the way deh ke laboraturium." tulis Sheila Marcia dikutip TribunStyle.com, Selasa (6/10/2020).