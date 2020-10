Agnez Mo Masuk Nominasi untuk Kategoti Best Southeast di MTV Europe Music Awards 2020

TRIBUN-MEDAN.com- Agnez dinominasikan untuk kategori Best Southeast Asia Act di MTV EMA 2020.

Hal tersebut tentunya membuat penggemar Tanah Air bangga.

Kali ini, Agnez Mo berhasil masuk nominasi MTV Europe Music Awards 2020 ( MTV EMA).

Pengumuman nominasi tersebut dibagikan lewat akun Twitter resmi MTV Asia, Selasa (6/10/2020).

Agnez Mo (Instagram @agnezmo)

“Fresh out of the oven, inilah nominasi 2020 @mtvema's 'Best Southeast Asia Act'!" tulis akun @mtvasia, dikutip Grid.ID, Rabu (7/10/2020).

"Voting sekarang dibuka, klik tautan di bio untuk memberikan suara artis favoritmu," lanjutnya.

Mengetahui kabar itu, Agnez pun langsung membagikan ulang pengumuman tersebut lewat akun media sosial pribadinya.

Pelantun 'Fuckin' Boyfriend' ini mengajak para penggemarnya untuk mendukungnya di ajang bergengsi ini.

"Vote sekarang," cuit singkat Agnez Mo di Twitter, Selasa (6/10/2020).

Agnez Mo Mengaku Tak Memiliki Darah Asli Indonesia (kolase/ instagram/ @agnezmo)

Selain Agnez Mo, artis Asia Tenggara lain yang masuk nominasi antara lain Ben&Ben dari Filipina, Benjamin Kheng dari Singapura.

