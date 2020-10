Cerita Cinta Raline Shah, Pernah Pacaran dengan Pria Bersih, Baik tapi Diperlakukan Sangat Kejam

T R I B U N-M E D A N.com - ARTIS Raline Shah menyampaikan, kisah hubungannya dengan pacar dan seputaran kisah asmaranya.

Meski teramat jarang diberitakan tentang kedekatannya sejumlah pria namun ia pernah pacaran.

"Aku kan enggak sering pacaran ya. Maksudnya kalau punya pacar ya 3 tahun, minimal setahun," ujar Raline Shah, dikutip Kompas.com dari YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (7/10/2020).

Dikenal menyukai binatang, Raline menuturkan jadi terbiasa memperlakukan kekasihnya layaknya binatang peliharannya.

"Bagaimanapun, aku pikir hubungan kasih sayang itu karena aku merasakannya. Aku seperti aku terbiasa mengurus hewan perliharaan," ujar Raline Shah.

Kemudian, Raline mengaku lebih khawatir apabila kekasihnya berperilaku buruk dibandingkan kesal atau marah.

"Oh my god, dia mabuk, is he okay, bukannya bilang kurang ngajar nih cowok mabuk-mabukan, bye, gitu kan, gue enggak ada gitu," tutur Raline sembari tertawa.

"'Kenapa dia mabuk', 'apa dia terluka', 'apa dia baik-baik aja'. Kemudian aku berpikir aku berakhir dengan pria ini dan kami seperti 'inilah hidup yang aku jalani'," tuturnya

Terus tersakiti, Raline Shah bingung mengapa dia tetap mengulang kejadian yang sama secara terus menerus.

"Itulah aku bagaimana adanya dan akhirnya aku tersakiti. Why me? Tapi aku tetap menjalani berbagai kejadian ini," ujarnya.