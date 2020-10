KABAR GEMBIRA, Agnez Mo Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards 2020

T R I B U N-M E D A N.com - Penyanyi Agnez Mo kembali membuat bangga. Agnez Mo tercatat masuk nominasi MTV Europe Music Awards 2020 ( MTV EMA).

Agnez masuk untuk nominasi Best Southeast Asia Act.

"Fresh out of the oven, here are your 2020 @mtvema's 'Best Southeast Asia Act' nominees!" tulis akun @mtvasia, dikutip Rabu (7/10/2020).

"Voting is now Open, so click on the link in our bio to put in the votes for your faves now," tulis akun tersebut.

Selain Agnez Mo, artis Asia Tenggara lain yang masuk nominasi antara lain Ben&Ben dari Filipina, Benjamin Kheng dari Singapura.

Selain itu ada Jack dan Vietnam, K-Clique dan Malaysia dan Violette Wautier dari Thailand.

Dalam unggahan tersebut terlihat Agnez memberikan tanda suka dan mengunggah pengumuman tersebut di akun media sosial Agnez @agnezmo.

Sebelumnya di tahun 2014, Agnez juga pernah masuk nominasi untuk kategori yang sama.

Namun saat itu Agnez gagal membawa pulang penghargaan tersebut.

