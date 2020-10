Laga Keempat NBA 2020 di Mata Juan Harsa Maulana, Lakers Sebenarnya Dalam Posisi Kalah

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Partai final NBA 2020 laga keempat antara LA Lakers dan Miami Heat mendapat banyak sambutan pecinta bola basket. terutama di Medan. Lakers mengalahkan Miami Heat 102-96 di laga keempat dalam final best of seven untuk unggul 3-1.

Pebasket Sumut, Juan Harsa Maulana mengatakan pada pertandingan kemarin, Lakers sebenarnya dalam posisi kalah.

"Pada laga itu, defensive play Miami Heat sangat rapi, sangan sistematis, sangat disiplin sehingga mereka berhasil menutup pergerakan Anthony Davis yang memang di NBA PalyOffs ini sangat dominan," terangnya, Rabu (7/10/2020).

Ditambah lagi dengan salah satu superstarnya Miami Heat yaitu Jimmy Butler saat itu bermain sangat bagus sekali.

"Statistiknya triple dobel dengan 40 point 11 rebound 13 assist. Di sisi Lakers, Lebron James memang gak bisa berjuang sendiri, mengingat juga umurnya sudah nyentuh 35 tahun, dia perlu support dari rekan-rekan setimnya," katanya.

Sialnya, sambung Juan, di game 3 kemarin, rekan-rekan setimnya juga lagi bad game sehingga Heat memang layak untuk menang.

Namun, saat pertandingan keempat, baru terlihat Lakers menunjukkan permainan sesungguhnya dari Lakers Basketball.

"Mereka berhasil melakukan penyesuaian demi penyesuaian atas defensive play dari heat, kita lihat statistiknya juga merata, mereka berhasil ngebongkar strategi bertahan heat sedemikian rupa dengan tembakan-tembakan 3 angka yang lumayan banyak," ujarnya.

Juan mengaku Heat tidak kalah bagus, melainkan memang Heat kalah komposisi pemain dan pengalaman. Karena, Lakers secara komposisi dan pengalaman memang lebih unggul.

"Makanya jika Lakers bisa mempertahankan cara bermainnya, nggak ada jalan buat Heat untuk menang. Lakers in 5," pungkasnya.(akb/tri bun-medan.com)