Lakers Vs Heat - LeBron James Sebut Final yang Ngotot, Langkah Juara Masih Panjang

Bintang LA Lakers, LeBron James, bereaksi pada laga Gim 2 Final NBA 2020 kontra Miami Heat di AdventHealth Arena, ESPN Wide World Of Sports Complex, pada 2 Oktober 2020.

T R I B U N-MEDAN.com - Bintang Los Angeles Lakers, LeBron James menyebut sulit untuk meraih kemenangan ketiga tas Miami Heat pada parta final NBA 2020.

Baik timnya maupun Miami Heat sama-sama berusaha keras dan ngotot untuk menang pada gim 4.

Los Angeles Lakers menang 102-96 atas Miami Heat pada laga hari Rabu (7/10/2020) pagi WIB.

Hasil pertandingan di AdventHealth Arena, Orlando, Amerika Serikat tersebut mendekatkan LeBron James dkk ke titel juara.

Mereka sudah unggul 3-1 atas Miami Heat dan hanya butuh satu kemenangan dalam format final best of seven tersebut.

"Seperti inilah rasanya pertandingan final. Kedua tim sama-sama ngotot menang. Memang pertandingan final seharusnya begini," kata LeBron.

LA Lakers unggul 27-22 pada kuarter pertama. Namun, Miami Heat merespons dengan sangat baik pada kuarter kedua.

Mereka unggul cepat 17-7 dan ganti memimpin 39-34 ketika kuarter kedua menyisakan tujuh menit dengan dimotori Jimmy Butler.

LA Lakers tak tinggal diam. Mereka menyamakan kedudukan dan sukses membalikkan situasi untuk menang 49-47.

Tembakan tiga angka LeBron James pada kuarter ketiga membuat Lakers unggul 55-54.