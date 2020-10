Meski Bergelimang Harta, Raline Shah tak Bermalas-malasan, Bekerja Selayaknya Artis Profesional

T R I B U N-M E D A N.com - ARTIS Papan atas Raline Shah menyampaikan, pernah mengalami perundungan alias bullying.

Kala itu, ia masih kecil namun tetap tegar dan kuat menghadapi cobaan itu.

"I was get bullied waktu kecil. But they don't know this," ujar Raline Shah, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (7/10/2020).

Berkat didikan keras yang diterimanya dari sang ayah sewaktu kecil, Raline kini merasa jadi orang yang kuat.

"Terus ayah aku juga kesannya kayak princess banget tapi dia keras banget, kalau kami pergi berburu itu, 'Raline, enggak boleh nangis', apa segala macam harus keras," tuturnya.

Di sisi lain, lantaran didikan tersebut, Raline mengaku dirinya menjadi orang yang sedikit kaku.

"You know me, aku agak kaku kan terutama waktu masih remaja. Enggak apa-apa kalau orang cerita masalah mereka, tapi buatku aku cuma bisa percaya mungkin sama kamu," ujar Raline.

Merespons Raline, Daniel mengatakan, kalau Raline Shah harus terlihat kuat apapun yang sedang menimpanya.

"Iya, aku selalu, I am okay. Every time, 'are you okay?', 'I am okay. Itu yang aku pelajari," kata Raline.

"Dikasih Allah, dari Tuhan, itu happy, bersyukur. Di luar seperti sakit yang kita rasakan sewaktu kecil atau patah hati dan lapisan kerasnya itu fasad," tutur Raline.