Pria Ini Disebut-sebut Akan Jadi Calon Suami Ayu Ting Ting, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

TRIBUN-MEDAN.com- Pedangdut cantik Ayu Ting Ting tampaknya sebentar lagi akan mengakhiri status jandanya.

Pasca resmi cerai dari Enji Baskoro 2014 lalu, Ayu beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah pria.

Ayu Ting Ting kaget lihat brankas milik Nikita Mirzani (Youtube channel Qiss You TV)

Namun ia belum juga menemukan sosok yang tepat untuk menjadi pelabuhan hatinya yang terakhir.

Belum lama ini, Ayu Ting Ting tertangkap basah berfoto dengan seorang pria saat rayakan ulang tahun sang ibu.

Namun tak berselang lama foto itu pun dihapus Umi Kalsum hingga publik geger.

Tak sedikit yang menduga bahwa pria di samping Ayu itu adalah calon ayah baru Bilqis.

Baru-baru ini akhirnya Umi Kalsum dan ayah Rozak membongkar fakta tentang pria itu.

Terungkap Sosok Pria Diduga Pacar Baru Ayu Ting Ting. (Kolase Sripoku.com/Instagram)

Tampak sumringah, Umi Kalsum dan ayah Rozak tertawa saat ditanya tentang foto tersebut. "Bu, lagi rame di foto itu siapa bu? Cakep bu, mirip," ujar wanita dalam tayangan YouTube Starpro (05/10/2020).

"Hah mirip yaa? Ya doain aja lah yang terbaik ya," jawab Umi Kalsum. "Itu calonnya bu? Calonnya teteh (Ayu)?" tanyanya lagi.

Ternyata, calon suami Ayu Ting Ting itu bernama Adit Pradana Jayusman.

Pria yang nantinya bakal menjadi ayah sambung Bilqis itu juga ternyata bukanlah orang sembarangan.

Dilansir melalui akun instagram fanbase Ayu Ting Ting @iamkuntoajieofficial_1 (5/10/2020), terkuaklah identitas Adit Pradana Jayusman.

"Bukan kaleng-kaleng say yaambrukkkk best dah ah. Yukkkk lebih kenal lagi sama mas Adit yang penasaran dari kemaren, delete soon," tulisnya dalam keterangan unggahan.

Ayu Ting Ting dan Umi Kalsum (Instagram @ayutingting92, @mom_ayting92_)

Adit tertulis pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente (Belanda) pada tahun 2009 lewat Program Magister Kimia.

"Dua orang diantaranya, Adit Pradana Jayusman dan Sry Dewi Hujaya mendapatkan beasiswa unggulan dari DIKTI," isi unggahan @iamkuntoajieofficial_1.

Adit juga diketahui semakin dekat dengan Ayu Ting Ting karena kerap menghabiskan waktu bersama di cafe baru sang biduan, De Halu Cafe.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dikabarkan Segera Naik Pelaminan, Calon Suami Ayu Ting Ting Ini Ternyata Bukan Orang Sembarangan