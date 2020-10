Kejati Sumut Kembali Tangkap DPO Tipikor Pekerjaan Rehabilitasi, Rugikan Negara Rp 731 Juta

TRI BUN-MEDAN.com, Medan - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap tersangka DPO dari kasus pekerjaan rehabilitasi D.I Sorkan Barat di Desa Sorkam Barat Kabupaten Tapteng tahun 2015

."DPO tersangka atas nama Hotman Simanjuntak sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No : Print- 39/N.2/Fd.1/11/2017 tanggal 15 November 2017 melakukan Tindak Pidana Korupsi pada kegaitan Pekerjaan Rehabilitasi D. I. Sorkam Barat di Desa Sorkam Barat Kabupaten Tapteng tahun 2015," ucap Kasi Penkum kejati Sumut, Sumanggar saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Menurut Sumanggar, perkara ini merugikan negara sebesar Rp 731 juta berdasarkan hasil hitungan darj BPKP Sumut.

"Sesuai dengan hasil Perhitungan Ahli dari BPKP Sumatera Utara Kerugian Negara sebesar Rp 731.185.605," jelasnya.

Saat ditanya, sejak kapan tersangka ini dinyatakan sebagai DPO, Sumanggar mengatakan sudah sejak dua tahun lalu.

"Sejak 2018 lalu, jadi dua tahun lalu kita jadikan dia DPO ya," kata Sumanggar.

Dikatakannya, penangkapan itu dilakukan pada malam hari tadi, tepatnya pada pukul 22.45 wib. Dan dibawa ke Kejati Sumut pada pukul 07.00 wib pagi tadi.

Hotman disangkakan dengan pasal 2 sub pasal 3 ayat 1 UU. No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Thn 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP tindak pidana.

Usai diambil keterangan dan pemberkasan, tersangka langsung diserahkan ke pihak Pidsus Kejati Sumut.(cr2/tri bun-medan.com)