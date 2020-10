Raline Shah Belajar Kehidupan saat Mendaki Kilimanjaro, Kuatkan Diri Meski Tiap Hari Kehujanan

T R I B U N-M E D A N.com - ARTIS peran Raline Shah ternyata pernah naik gunung Kilimanjaro di Afrika.

Bahkan, ia menuturkan proses bisa mencapai puncak gunung tertinggi di Afrika itu.

Ia menyampaikan, ketika naik gunung itu telah belajar tentang kehidupan. Kehidupan apa itu?

"Ketika aku mendaki Gunung Kilimanjaro, itu perjalanan super spiritual karena setiap hari di sana hujan," ujar Raline Shah, dikutip Kompas.com dari YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (7/10/2020).

Karena cuaca yang tidak mendukung, Raline menuturkan pemandu selalu bertanya apakah ada pendaki yang ingin turun ke bawah.

"Gue enggak pernah, I am the only person dari awal sampe akhir aku enggak mau turun sampai aku ke sana (puncak)," ujar Raline.

Hujan tak sekali pun mengurungkan niat Raline untuk sampai ke puncak Gunung Kilimanjaro.

Raline tidak mau kehilangan kesempatan lantaran dia telah datang jauh-jauh dari Indonesia.

"Karena negara gue jauh banget enggak mungkin gue balik lagi ke Afrika naik gunung ini, mati pun aku akan naik," ujarnya.

Aktris berusia 35 tahun itu pun ingat pesan orang setempat yang mengatakan jika ingin sampai ke puncak, ia harus jalan perlahan.