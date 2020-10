Terpincut Paras Cantik Luna Maya, Sejumlah Pria Mendekatinya tapi Masih Betah Menjomblo, Kenapa Ya?

T R I B U N-M E D A N.com - ARTIS PERAN Luna Maya blak-blakan tentang kisah cintanya serta pengakuannya banyak didekati pria.

Walaupun tidak sedikit pria mendekatinya namun ia tidak pernah membeberkan kedekatannya dengan sejumlah cowok.

Hal itu diungkapkannya di hadapan Eko Patrio dalam kanal YouTube SIKOPAT CHANNEL, Rabu (7/10/2020).

Mulanya, Luna Maya diungkit soal kasus video asusilanya dengan Ariel Noah yang sempat menghebohkan publik.

Meski frustrasi, Luna Maya mengaku lebih memilih menghadapi masalah tersebut.

"Jadi kalau kita lari biasanya akan lebih lama prosesnya ," ujar Luna Maya.

"Kalau dihadapi ternyata mungkin lebih cepat selesai."

Tak cuma perkara asmara, Luna Maya kini juga disibukkan dengan dampak Virus Corona terhadap bisnisnya.

Wanita asal Bali itu menyebut bisnisnya sempat terganggu karena virus tersebut.

"Kayak sekarang gitu Covid ya dihadapi, kalau saya sih memilih untuk menghadapi dengan cara masih prduktif," ujar Luna Maya.

"Aku cuma ada tiga usaha si, clothing, make up sama makanan sih."

Meski masih berjalan, penghasilan bisnisnya sempat turun drastis semenjak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Namun, ia bisa memaklumi kondisi tersebut.

"Ya kita kan on line base, kalau kemarin PSBB pertama itu drop banget," ucap Luna Maya .

"Dropnya itu mungkin karena banyak orang yang bingung dengan keadaan."

"Kan pasti mikir ini berapa lama, we have to save money, harus simpen uang atau gimana,"

"Tapi setelah sebulan naik lagi tuh, udah mulai normal," lanjutnya.

Masih dengan Eko, Luna Maya lantas disinggung soal masa lalunya.

Sempat terjerat kasus pada 2010, Luna Maya berharap tahun ini bisa menemukan jodohnya.

"2000 Luna naik, 2010 ada masalah, 2020 jangan-jangan ditutup dengan happy ending married jangan-jangan," ujar Eko.

"Gitu ya? Mudah-mudahan," kata Luna Maya.

"Per 10 tahun loh, jadi ini teorinya aku."

Meski tampak menjomblo, ternyata kini Luna Maya tengah dekat dengan sejumlah pria.

Menurutnya, memilih pasangan hidup bukanlah perkara mudah.

Karena itu, hingga kini ia masih memilih yang terbaik di antara sederet pria tersebut.

"Doain itu udah ada belum? Itu problem-nya," kata Eko.

"Udah ada lah ya pasti, yang di Jepang itu kan."

"Ya kita lihat aja siapa nanti," sahut Luna Maya.

"Ya iya dong memilih pasangan hidup lu kan enggak boleh salah pilih."

Lihat videonya berikut ini menit ke-15.13:

Luna Maya soal Skandal Video Asusila

Dalam kesempatan itu, sebelumnya Luna Maya blak-blakan mengakui pernah ingin mengakhiri hidupnya.

Hal itu terjadi pada 2010 lalu, saat Luna Maya terjerat kasus video asusila dengan Ariel Noah.

Luna Maya mengatakan, kala itu ia merasa sangat stres hingga sempat berpikir bunuh diri.

"Masalah paling besar menurut apa Lun?," tanya Eko Patrio..

"Paling besar apa ya," jawab Luna Maya bingung.

Terkait hal itu, Eko tanpa basa-basi langsung menyinggung kasus video asusila Luna Maya dan Ariel Noah 2010 lalu.

Menurut Eko, kasus itu membuat nama Luna Maya benar-benar jatuh.

"Dari 2000, 2010 sampai 2020, tentunya 2010 ya Lun?," ucap Eko.

"Itu bener-bener kamu yang lagi di atas banget tiba-tiba temen ninggalin, iklan besar ningalin."

Setelah berhasil melewati kasus itu, Luna Maya kini hanya bisa mengambil pelajaran.

Bahkan, ia tak menyangka bisa melewati kasus tersebut hingga kini kembali eksis di dunia hiburan.

"Iya lumayan sih, tapi kalau diihat ke belakang sekarang aku udah enggak bisa bilang lupa," kata Luna Maya.

"Tapi udah menjadi 'Oh ternyata lewat juga ya'."

Luna Maya mengaku, saat itu ia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya.

Bukan karena putus asa, ia menyebut tak tahan dengan cibiran banyak orang.

"Mau sekarang, mau besok, mau kemarin, mau kemarinnya lagi ternyata di saat itu rasanya kita mau mati," jelasnya.

"Rasanya mau mati, sebenarnya bukan karena kita putus asa ya."

"Tapi karena dihina-hina, karena di-bully, karena dianggap nothing-lah," tambahnya.

Saat itu, Luna Maya pun mendapat banyak kata-kata kasar.

Sampai-sampai, ia merasa tak lagi pantas untuk hidup.

"Pokoknya bener-bener dihempaskan ya waktu itu?," ucap Eko.

"Iya jadi kayak ini orang-orang pada kenapa ya," kata Luna Maya.

"Ya pasti ada masalah tapi maksudnya kok sampai dia ngomongnya luar biasa ya kasar banget."

"Sampai kejadiannya cukup menyita emosi dan pikiran ."

Hal itulah yang membuat Luna Maya ingin mengakhiri hidup.

Luna Maya merasa banyak orang yang tak senang dengan kehadirannya.

"Jadi kita sempet mikir 'Ini kalau orang-orang merasa terusik, merasa tidak seneng dengan kita apa gue enggak ada aja ya'."

"Sebenarnya pikirannya kayak gitu, bukan yang 'Aduh aku udah enggak sanggup menerima ini'," kata Luna Maya menyudahi.

(TribunWow.com/Tami)

