Chen EXO Akan Comeback Lewat Single Hello, Akan Dirilis 15 Oktober Mendatang

Chen EXO segera comeback lewat single terbaru bertajuk 'Hello'. Single ini akan dirilis pada 15 Oktober minggu depan.

T RIBUN-MEDAN.com - Personel boyband EXO, Chen, akan segera menyapa penggemar lewat perilisan single terbaru.

Dilansir dari Soompi, Jumat (9/10/2020), pria bernama lengkap Kim Jong-dae dikonfirmasi akan merilis single digital terbaru yang bertajuk “Hello”.

Single “Hello” akan dirilis pada 15 Oktober pukul 6 sore waktu Korea atau 14:00 WIB.

• Rachel Maryam Bagikan Foto Baby Muhammad Eijaz Mata Air, Ungkap Rasa Syukur untuk Sang Suami

Kabar comeback Chen sebagai penyanyi solo itu disambut gembira oleh para penggemar EXO, EXO-L.

Akun media sosial SM Entertainment juga mengonfirmasi hal tersebut dengan mengunggah foto teaser yang menandakan comeback Chen.

Perilisan single “Hello” ini menandai comeback pertama Chen setelah menyambut kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada 29 April 2020 silam.

• Cara Pandang Betrand Jadi Perhatian, Sarwendah Colek Pipi Betrand: Aku Chat Sama Kamu Aja Sayang

Vokalis utama EXO ini merupakan personal kedua yang debut solo setelah Lay, ia debut solo pada April 2019 dengan merilis mini album solo bertajuk "April, and a flower".

Tahun lalu, Chen merilis mini album kedua bertajuk “Dear my dear” pada Oktober 2019.

Bakat vokal Chen telah diakui melalui kolaborasi dengan banyak artis dan beberapa soundtrack drama, termasuk Descendants of the Sun dan 100 Days My Prince.

Chen baru-baru ini juga menyumbangkan suaranya untuk mengisi soundtrack drama Do You Like Brahms? (*)

Artikel ini tealh tayang di Kompas.com dengan judul "Chen EXO Umumkan Comeback Lewat Single Hello"