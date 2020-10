Dicibir Nikah sama Pria 17 Tahun Lebih Muda,Jennifer Jill: Biar Nenek-nenek tapi Gue Kaya 10 Turunan

T R I B U N-M E D A N.com - AKTOR Ajun Perwira menyampaikan, terpaksa berbohong dengan ibunya saat masih berpacaran dengan Jennifer Jill.

Pasalnya, perbedaan usia antara dirinya dengan Jennifer Jill teramat jauh yakni beda 17 tahun.

Kala itu, ia berasumsi bahwa ibunya bakal menentang hubungan mereka.

Namun, Jennifer Jill menasehati saat melihat Ajun sering berbohong kepada ibunya.

"Don't lie to your mother, I'm a mother (Jangan berbohong pada ibumu. Saya seorang ibu)," ucap Jennifer mengenang ucapannya dulu pada Ajun.

Dikutip dari vlog Melaney Ricardo berjudul "Biar Nenek-nenek Tapi Gue Kaya 10 Turunan", Jennifer memosisikan dirinya sebagai ibu Ajun yang tentu saja tidak ingin dibohongi putranya.

"Don't ever lie to your mother, just tell her, if she doesn't like it, then prove it to her that she is wrong," ucap Jennifer menasihati Ajun dulu. (Jangan pernah berbohong pada ibumu, bilang saja, kalau dia tidak suka, buktikan kalau dia salah)," sambungnya.

Jennifer percaya kalau ibunya Ajun bisa menerimanya jika sudah melihat dan berkenalan langsung.

Sampai akhirnya mereka bertemu sebulan sebelum menikah, dan restu dari ibunya Ajun dikantongi mereka untuk menikah.

"Kesimpulannya kejujuran itu penting," kata Ajun menegaskan.