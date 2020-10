Spesial Deals 10 Oktober, Gramedia Tawarkan Promo Tas dan Novel

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tanggal kembar di tiap bulannya selalu dinanti-nanti para pemburu diskon, dan kali ini Gramedia ikut memeriahkan 10.10 (10 Oktober).

Sales Superintendent Gramedia Sun Plaza, Reza Saputra Rambe mengatakan pada momen kali ini, pihaknya menawarkan promo spesial deals 10.10, diskon hingga 40 persen untuk semua Eversac Backpack dan serba Rp 10 ribu untuk tas go green reguler hingga jumbo.

"Tas sekolah juga termasuk, promo ini tidak hanya berlaku di tanggal 10 Oktober saja tapi juga tanggal 9 dan 11 Oktober," ujar Reza, Jumat (9/10/2020).

Ia menjelaskan pihaknya juga memberikan promo untuk novel terbitan Gramedia, pelanggan bisa mendapat potongan Rp 30 ribu untuk setiap pembelian novel minimal Rp 150 ribu dan potongan Rp 50 ribu di setiap pembelian novel minimal Rp 200 ribu.

"Kita buat promo ini untuk memenuhi keinginan para customer pecinta buku novel, jadi kita buat promo khusus buku novel. Saat ini buku yang paling diminati adalah buku-buku anak, self improvement, novel, dan komik," ucapnya.

Reza mengatakan untuk tingkat kunjungan pelanggan ke toko masih sama dengan bulan sebelumnya, sejumlah kurang dari 10 ribu per bulan. Padahal sebelum ada pandemi Covid-19, jumlah pengunjung ke toko lebih dari 30 ribu per bulan.

"Untuk tetap eksis, sekarang ini kita juga fokusnya ke online, untuk customer yang ingin berbelanja produk melalui line whatsapp. Jadi kita lebih sering mempromosikan di sosial media. Hasilnya cukup bagus, karena setiap hari ada transaksi dari layanan online Pesan Bayar Antar Gramedia," ujarnya.

Ia berharap pandemi Covid-19 segera berlalu dan setiap masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan new normal. "Semoga pemerintah juga bisa segera memberikan solusi dari kejadian yang sekarang terjadi," katanya.

