Dahlia Poland Bagikan Kabar telah Lahirkan Anak Ketiga, Ini Nama dan Potret Sang Buah Hati

Sebelumnya, pasangan artis Dahlia Poland dan Fandy Christian telah dikaruniai 2 anak. Anak pertamanya laki-laki bernama James Nathaniall Christian.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari aktris Dahlia Poland.

Wanita berusia 23 tahun ini baru saja melahirkan anak ketiganya dengan aktor Fandy Christian.

Kabar bahagia itu disampaikan keduanya melalui akun Instagram masing-masing.

Dahlia melahirkan pada Jumat kemarin (9/10/2020).

Anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Callum Matthew Christian.

"Praise God for your gift our son,

Callum Matthew Christian was born perfectly," tulis Fandy di keterangan postingannya.

"Hello Callum Matthew Christiaan

09.10.2020

3.4kg 54cm