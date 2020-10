Alasan Agnes Monika Ganti Nama Panggung hingga Pakar Ungkap Peruntungan Nama Agnez Mo Untuk Karier

Agnez Mo dituding mengganti nama demi go internasional. Mantan kekasih Wijaya Saputra ini pun akhirnya memberikan penjelasan mengenai namanya tersebut. Hingga peruntungan diungkap ahli restrukturasi nama.

T RIBUN-MEDAN.com - Agnez Mo dikenal publik pertama kali dengan nama Agnes Monica.

Namun sejak beberapa tahun belakangan, nama panggung Agnes Monika yang selama ini kenal, berubah menjadi Agnez Mo.

Perubahan nama Agnez Mo membuat publik mengira sebagai upaya membangun citra di kancah internasional.

Dilansir dari Tribun Seleb, hal ini pernah terbantahkan. Melalui Twitter, Agnez Mo menceritakan awal mula sapaan Agnez Mo melekat pada dirinya.

"Gini, awalnya aku selalu percaya sama tim aku, itu yang kadang-kadang terjadi. Sepeti juga perubahan nama aku dari Agnes Monica ke Agnez Mo yang sekarang. Believe it or not, aku sama temen deket aku itu biasa dipanggil Momo, dari Monica," jelas Agnes mengungkap cikal bakal Mo dibelakang nama akun twitternya.

"Nah, aku dulu bikin twitter beberapa tahun lalu memang bukan buat publik, itu aku buka buat privat, buat temen-temen deket aku aja," ucapnya.

Selanjut Agnes mengaku nyaman menggunakan akun @Agnezmo pakai "z" dan belakangnya ada "Mo".

Agnez sempat tak percaya kalau followers jadi membludak hingga jutaan.

• Ayu Ting Ting Siap Sebar Undangan Dengan Adit Jayusman : Pokoknya Gue Minta Doa

"Aku pake nama itu, dan semua orang tau juga, karena dari twitter itu, orang-orang kebiasaan panggil seperti itu, ya udah akhirnya kenapa nggak aku pakai nama Agnez Mo?" Jelasnya.