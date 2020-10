Cerita Nicholas Saputra Mengadang Turis Berkendara Motor di Trotoar hingga Berkebun Selama Pandemi

T R I B U N-M E D A N.com - AKTOR Nicholas Saputra pernah membuat heboh masyarakat setelah aksinya menghadang wisatawan asing viral di media sosial.

Kala itu, Nicholas Saputra menegur dua wisatawan asing yang berkendara motor di jalur pedestrian.

Saat melakukan siaran langsung Instagram bersama @thewatchco, Nicholas Saputra membenarkan bahwa itu adalah dirinya.

"Yeah, that was me," kata Nicholas Saputra sambil tertawa, dikutip Kompas.com, Minggu (11/10/2020).

Bintang film Ada Apa Dengan Cinta? itu mengatakan kejadian itu terjadi di Bali.

"Itu sudah lama sebenarnya, kayaknya sudah tiga tahun yang lalu deh kejadiannya," ungkap Nicholas Saputra.

Dalam video tersebut, terlihat sepasang wisatawan asing melanggar lalu lintas dengan berkendara motor di jalur pedestrian.

Melihat kejadian tersebut, Nicholas Saputra berhenti tepat di jalur wisatawan tersebut. Dia terlihat menegur mereka.

Kegigihan Nicholas Saputra mempertahankan jalur pejalan kaki itu membuat turis asing itu menyerah dan turun ke jalan seperti seharusnya.

