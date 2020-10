Melanggar Protokol Kesehatan, Sejumlah Pengunjung Tempat Hiburan Dihukum Push Up dan Bernyanyi

TRI BUN-MEDAN.com, Medan - Para pengunjung laki-laki yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat razia tempat hiburan malam dihukum push up , sementara sejumlah perempuan diminta menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Hukuman tersebut bermula saat tim memasuki tempat hiburan tersebut dan mendapati sejumlah pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan.

Petugas juga meminta agar KTP ditunjukkan dan memastikan bahwa para pengunjung adalah warga Kota Medan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan para pengunjung dari luar Kota Medan menjalankan protokol kesehatan bila berkunjung dari daerah yang satu ke daerah lain.

Para pengunjung yang tidak menjalankan protokol kesehatan, lebih tepatnya tidak menggunakan masker dan menjaga jarak dihukum push up hingga menyanyikan lagu kebangsaan, "Indonesia Raya".

• Selain Langgar Protokol Kesehatan, Narkoba Jenis Pil Ekstasi Juga Ditemukan saat Dirazia Tim Satgas

"Ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama, khususnya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan OPD kota Medan," ujar Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang Kolonel Inf Azhar Mulyadi pada Minggu (11/10/2020)

Dia juga memastikan, pihaknya tidak akan bosan melakukan razia prokes tersebut sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Jangan bosan-bosan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam rangka menegakkan protokol kesehatan ini," lanjutnya.

Pembubaran pengunjung terpaksa dilakukan karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

"Kami berharap ini tidak akan terjadi lagi. Tadi juga kami ada tempat yang dibubarkan karena pengaturan jarak tidak sesuai dengan tempat yang telah tersedia, terpaksa kami bubarkan dan beri teguran sedangkan yang lain juga secara bertahap kami mengingatkan dengan teguran-teguran ini," tambahnya.

• Pengunjung Hiburan Malam Panik, Saat Tim Satgas Covid-19 Razia Antisipasi Klaster Baru

Setelah ditelusuri bukan hanya berdomisili di luar Kota Medan, setidaknya ada 4 orang yang terdaftar sebagai Warga Negara Asing (WNA), dari hasil giat tim dua di lima lokasi razia, yakni: Moscot, New Zone (NZ), Holiwings, The Traders, dan Car Wash and Live Music.

Dari pantauan Tribun, keempat Warga Negara Asing (WNA) diantaranya merupakan asal dari negara India dan Inggris.

KTP luar Sumut ada 9 orang, BAP ada 3 tempat, yakni: Malang, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. (cr3/tri bun-medan.com)