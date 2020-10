Suga Alami Cedera Bahu pada Konser Map of the Soul ON:E Hari Kedua, ARMY Cemaskan Kondisi Yoon-gi

Suga BTS membawakan lagu Shadow di hari kedua konser Map of the Soul ON:E, Minggu (11/10/2020).

Screenshot Map of the Soul ON:E

Suga BTS mengalami cidera di Hari kedua konser BTS Map of The Soul ON:E. Bagaimana kondisi pemilik nama lengkap Min Yoon-gi itu?

T RIBUN-MEDAN.com - Konser online BTS Map of the Soul ON:E hari kedua, Minggu (11/10/2020) dimulai tepat pada pukul 14.00 WIB atau 16.00 waktu Korea.

Seperti hari sebelumnya, BTS menampilkan lagu "ON" untuk membuka konser online tersebut.

Lagu utama dari album Map of the Soul: 7 itu disajikan dengan koreografi yang sangat intens.

Usai "ON", lagu "N.O" menyusul, juga dengan koreografi yang cukup berat. Begitu juga dengan lagu ketika "We Are Bulletproof".

Ada yang menjadi perhatian ARMY dari tiga penampilan tersebut.

• Satu Geng Padding Squad, Taemin SHINee Bongkar Sifat Asli Jimin BTS

Salah satu rapper BTS, Suga, terlihat tidak bisa menggerakkan lengan kirinya sedang leluasa.

Dia tampak selalu menyandarkan lengan kirinya pada perut bawah.

"Mengapa tangan kiri Suga," begitu sebagian besar ARMY pada kolom percakapan di sisi kanan layar monitor.

Pertanyaan itu terjawab ketika para member BTS berkesempatan menyapa penonton.