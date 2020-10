TFC PREMIUM: Mengenal Keanekaragaman Satwa di Rahmat International Wildlife Museum and Gallery

SUASANA Rahmat International Wildlife Museum and Gallery di Jalan S Parman No.309, Medan.

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di berbagai kota, kita dapat menemukan museum, termasuk di Kota Medan. Setiap destinasi wisata museum memiliki karakter dan keunggulannya masing-masing.

Di Rahmat International Wildlife Museum and Gallery kita bisa mengenal lebih dekat dengan keanekaragaman satwa.

"Di museum ini pengunjung dapat melihat lebih dari 2600 spesies dari penjuru dunia. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar," ujar Manajer Rahmat International Wildlife Museum and Gallery, Nelly R.

Diakuinya, pendiri Rahmat International Wildlife Museum and Gallery, DR H Rahmat Shah adalah seorang penggemar olahraga berburu profesional dunia dan seorang konservasionis serta pencinta alam yang telah berpetualang di berbagai penjuru dunia untuk mempelajari konsep konservasi dengan pemanfaatan.

Konsep Safari Club Internasional (SCI) yang telah diterapkan oleh berbagai negara diantaranya Amerika, Kanada, Rusia, Jerman, Turki, Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, Austria, China, Kazakhstan, Romania, Mexico, Mongolia, Iran, Pakistan, Australia, New Zealand, Afrika dan negara lainnya guna mencegah kepunahan satwa liar sekaligus mempertahankan hutan habitatnya.

"Melalui Rahmat International Wildlife Museum and Gallery ini, beliau mengajak kita untuk lebih mengenal keanekaragaman satwa liar yang ada di dunia kepada masyarakat dari berbagai kalangan agar turut peduli dan terpanggil untuk lebih menyayangi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan satwa liar. Warisan ini untuk anak cucu kita karena flora dan fauna bukan hanya milik suatu negara tetapi milik dunia," ucap Nelly.

Museum ini buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga 17.00 WIB.

Tiket masuk untuk wisatawan domestik dibanderol Rp 75 ribu per orang dan tiket masuk wisatawan internasional diharga Rp150 ribu per orang. Namun khusus pelajar, tiket masuk hanya Rp 25 ribu per orang.

"Museum terus berkembang dan melakukan inovasi dengan koleksi dan fasilitas yang juga bertambah. Untuk promo, kita ada program cashless di Dealjava dan Traveloka," katanya.

Rahmat International Wildlife Museum and Gallery ini didukung dengan berbagai fasilitas. Fasilitas yang tersedia adalah perpustakaan, Hunter's Cafe and Souvenir, dan Legend International Hall.