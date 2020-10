2 Puskesmas di Samosir Tidak Lockdown meski Petugas Kesehatan Terkonfirmasi Covid-19

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Pemkab Samosir menggelar konferensi pers di Ruang Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (12/10/2020) mengenai adanya 14 orang terkonfirmasi Covid-19.

Pertemuan dipimpin langsung Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun, Asisten I Mangihut Sinaga dan Kepala Dinas dr Nimpan Karo-karo.

Nimpan menyampaikan dengan terkonfirmasinya 14 orang warga Samosir, 2 puskesmas yakni Puskesmas Buhit di Pangururan dan Puskesmas Ambarita di Kecataman Simanindo tetap berjalan melayani masyarakat.

Nimpan menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena Gugus Tugas Kabupaten Samosir sudah melakukan sterilisasi.

"Setelah New Normal tidak ada lock down. Demikian juga dengan saat ini, dimana ada 14 orang terkonfirmasi yang termasuk petugas kesehatan tidak ada lock down untuk dua puskesmas ini. Cuma, kita lakukan sterilisasi," ujar dr Nimpan Karo-karo.

Terhadap ke-14 orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 juga kini telah diambil tindakan isolasi mandiri.

Hingga kini Dinas Kesehatan Samosir juga mengadakan pengawasan, dan kepada petugas yang bertugas ketika muncul gejala tetap akan diambil tindakan hingga diisolasi di rumah sakit.

Terhadap 60 orang yang menjalin kontak dengan 14 orang terkonfirmasi Covid-19 di Samosir tadi juga telah dikirim ke Medan untuk menjalani tracing.

"Sedangkan yang 60 orang telah kita kirim ke Medan dan sedang dalam pantauan kita," ujar dr Nimpan.

(Jun-tribun-medan.com)