Bebas Bereksplorasi Dengan Koleksi Charles & Keith

Tribun-Medan.com, Medan - Bulan Oktober ini, yuk intip koleksi Charles & Keith yang menghadirkan sepatu pumps dengan nuansa klasik Eropa dan tas crossbody dengan ketajaman sudut yang presisi hingga kacamata minimalis yang tampil artsy.

Versatility dari Charles & Keith kembali menunjukkan ciri khasnya yang memikat dengan kebebasan untuk padu-padan di berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas sepanjang hari. Charles & Keith percaya setiap individu dapat mengekspresikan diri melalui fashion dengan cara yang unik. Berawal dari sepasang sepatu bisa memunculkan gaya yang berbeda—dengan rok tulle atau jeans skinny. Di sini kita akan ditantang untuk memunculkan ide kreatif untuk berani bereksperimen dengan berbagai tampilan untuk menampilkan signature look.

Variasikan style kita menjadi sophisticated dengan koleksi yang didominasi oleh earth colors. Warna yang ada di sekitar kita seperti chalk, beige dan sage green menyatu dengan persona kita yang bebas berekspresi. Now, the choice is yours.

Inspirasi dari Mana Saja

Ragam koleksi Charles & Keith terinspirasi dari banyak hal yang menampilkan desain yang unik. Lihatlah desain dari Ruched Criss Cross Ballerina Flat, sepatu berhak pendek dengan tali bersilang tipis. Terlihat lentur laksana ballerina, tapi juga kokoh dengan heels pendek berwarna keemasan. Pilihan lain jatuh kepada Block Heel Toe Pumps bertumit kotak dan bagian depan yang bulat yang bebas dipadukan dengan style yang sesuai. Tentu saja, perhatian tetap akan fokus pada sepatu kita.

Melengkapi tampilan kita, koleksi tas Long Boxy Crossbody Bag hadir dengan warna yang tegas: hitam atau putih. Tampilannya yang minimalis namun tegas dengan bentuk kotak yang akan memperkuat style.

Sebagai sentuhan akhir, shades berwarna terang membuat kita semakin tampil percaya diri. Bingkainya yang tipis, mengekspos warna-warna soft seperti mauve, hijau dan biru tua bisa dipilih sesuai mood hati.

Butuh ide tambahan mengeksplorasi koleksi Charles & Keith? Bergabunglah di akun media sosial Ayla Dimitri, Chintya Anindita, Nazla Alifa, Tantri Namirah, Titan Tyra dan Stefani Gabriela yang akan berbagi inspirasi untuk padu-padan yang dijamin tidak akan buat mati gaya! Sebagai tambahan untuk penghilang bosan, ada filter dan giphy sticker di akun instagram official Charles & Keith @charleskeithofficial