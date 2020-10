Feby Febiola Ungkap Kesetiaan Suaminya, Orang Pertama yang Beri Semangat saat Terpuruk

T R I B U N-M E D A N.com - FEBY FEBIOLA akhirnya terbuka tentang penyakit yang dideritanya selama ini. Apalagi, selama proses penyembuhan tidak mudah.

Selain itu, ia juga memaparkan tentang peran Franky Sihombing, suaminya selama terpuruk.

Sang suami, kata dia, orang pertama yang menguatkan dirinya selama sakit.

Feby merasa berat untuk mengungkapkan soal penyakit kanker ovarium 1C yang dideritanya kepada orang lain.

"Yang pertama kali upload itu sebenarnya bukan gue, Franky. Dia kan orangnya santai, dia upload foto kita berdua, gue botak rambutnya, semua orang bertanya," ujar Feby Febiola, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (13/10/2020).

Bahkan, artis berusia 42 tahun itu mengaku belum menceritakan mengenai kondisi kesehatannya kepada keluarga.

"You know what, gue bahkan belum cerita ke keluarga gue sendiri apa yang gue alami," ucap Feby.

Meski telah menjalani kemoterapi dan kehilangan rambutnya, Feby menuturkan belum menceritakan penyakitnya kepada keluarga.

Keluarga mulai mengetahui sampai pada saat sang suami mengunggah foto keberasamaannya di Instagram dengan kondisi kepala tanpa rambut.

"Sebetulnya enggak ada statement apa-apa, gue sakit apa sampai dibotakin, cuma waktu itu Franky upload foto berdua dengan rambut enggak ada," tuturnya.

Ketika itu, lanjut Feby, mulai dari keluarga, teman hingga warganet mulai memenuhi komentar serta pesan di Instagram-nya.

"Jadi semua orang, most of my friend and my families langsung whatsApp gue penuh, dm (pesan Instagram) gue penuh, orang-orang nanya, akhirnya terbuka aja," ujar Feby.

Diketahui, Feby Febiola pertama kali mengungkapkan soal penyakit kanker ovarium 1C yang dideritanya pada bulan Juli 2020.

