Jelang Portugal Vs Swedia - Kuluvsevski Akui Sulit Hentikan Cristiano Ronaldo

Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo memberikan acungan jempol dalam pertandingan Kualifikasi Grup B Euro 2020 antara Portugal vs Lituania di Stadion Algarve di Faro pada 14 November 2019.)

T R I B U N-M E D A N.com - Matchday keempat Grup 3 Liga A UEFA Nation League 2020-2021 akan mempertemukan timnas Portugal vs Swedia di Stadion Jose Alvalade, Kamis (15/10/2020) dini hari.

Dua ujung tombak Juventus, Dejan Kulusevski dan Cristiano Ronaldo, bakal adu tajam dalam duel tersebut.

Penyerang timnas Swedia, Dejan Kulusevski, mengakui bahwa mustahil untuk bisa menghentikan bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo.

Ini merupakan pertemuan kedua bagi timnas Portugal dan timnas Swedia di kompetisi UEFA Nations League tahun ini.

Sebelumnya, kedua tim sempat bentrok di matchday kedua yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk A Selecao.

Baca juga: Sejarah Baru di Sirkuit Le Mans MotoGP Perancis, Ini Kata Danilo Petrucci

Semua gol timnas Portugal diborong oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-45 dan 72'.

Pada laga itu, timnas Swedia bermain dengan 10 orang pemain sejak menit 44 setelah Gustav Svensson menerima kartu merah.

Dejan Kulusevski, yang dijuluki sebagai penerus Zlatan Ibrahimovic di timnas Swedia, mengakui bahwa pada pertandingan sebelumnya timnya kewalahan membendung Ronaldo.

Menurutnya, pada saat itu pemain berusia 35 tahun tersebut tampil dalam kondisi terbaiknya sehingga mustahil bagi timnas Swedia untuk menghentikannya.

Baca juga: Jelang Inter Milan Vs AC Milan, Proyek Antonio Conte Kandidat Kuat Runtuhkan Hegemoni Juventus

"Pada leg pertama tidak mungkin menghentikannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Jika dia mengalami hari yang baik, dia memutuskan segalanya sendirian," kata Kulusevski seperti dilansir BolaSport.com dari Football Italia, Selasa (13/10/2020).

Namun, Kulusevski menyatakan bahwa timnya akan melakukan sesuatu pada Ronaldo di pertandingan berikutnya.

Striker berusia 20 tahun yakin Swedia akan meraih hasil positif di laga itu.

"Pada Rabu mendatang kami memiliki kesempatan lain. Akan menyenangkan menghadapinya saat kita mengenal satu sama lain lebih baik," jelasnya.

Artikel Ini Sudah Tayang di BolaSport.com dengan Judul Portugal Vs Swedia - The Next Zlatan Ibrahimovic Akui Tak Sanggup Hentikan Cristiano Ronaldo