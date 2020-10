Mengenang Masa Lalu Sandhy Sondoro, Pernah Ngamen di Kereta, Diusir Petugas Keamanan

T R I B U N-M E D A N.com - Penyanyi Sandhy Sondoro membagikan cerita kesuksesannya hingga menjadi salah satu musisi terbaik Tanah Air.

Sandhy mengaku pernah ikut proses wawancara pekerjaan di sebuah perusahaan kecil Jerman.

Namun karena terlambat 5 menit, perusahaan tersebut menolaknya.

Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pengamen tua dan dari situlah dirinya memutuskan mencari nafkah dengan mengamen.

“Waktu di jalan balik, gue lihat pengamen di pinggir jalan. Gua samperin dan gua ikutan ngamen. Lumayan juga waktu itu pendapatannya. Hasilnya gua bagi dua sama bapak-bapak itu,” ujar Sandhy Sandoro dikutip Kompas.com dari chanel YouTube DAD Entertainment Selasa (13/10/2020).

Peraih penghargaan kategori The Best Foreign Artist of 2018 di Rusia ini juga mengungkapkan, menanggung sendiri biaya kuliah dan hidupnya di Jerman, tanpa melibatkan orang tua.

“Karena kuliah di sana itu pilihan (kemauan sendiri), bukan paksaan orang tua, jadi gue harus pikirin sendiri gimana,” ucapnya.

Perjuangannya mencari nafkah untuk makan dan membiayai kuliahnya dia lakukan dengan mengamen, masuk dari kereta ke kereta.

Bahkan, sering diusir oleh petugas kemanan.

“Di Berlin, ada kayak MRT gitu. Di dalamnya banyak pengamen, gua gabung. Itu kami masuk dalam train dan nyanyi di dalamnya.