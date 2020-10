Garuda Indonesia Luncurkan Desain Baru Mask Livery, Pesawat Dijadwalkan Terbang ke Medan

Maskapai nasional Garuda Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Artha Graha Peduli meluncurkan desain mask livery (livery pesawat dengan masker) terbaru hasil karya anak negeri bertajuk "Indonesia Pride" pada armada B737-800 NG yang merupakan desain karya Jailani pemenang kompetisi “Fly Your Design Through the Sky”.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Maskapai nasional Garuda Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Artha Graha Peduli meluncurkan desain mask livery (livery pesawat dengan masker) terbaru hasil karya anak negeri bertajuk "Indonesia Pride" pada armada B737-800 NG yang merupakan desain karya Jailani pemenang kompetisi “Fly Your Design Through the Sky”.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan desain mask livery ini mengangkat tema kebanggaan atas kekayaan ragam budaya dan pesona alam Indonesia antara lain dengan menampilkan motif Barong Bali, simbol eksotisme candi, ikon fauna khas Indonesia - komodo serta berbagai representasi kekayaan budaya dan pesona alam nasional lainnya.

"Melalui kompetisi "Fly Your Design Through The Sky" ini, kami ingin mengajak masyarakat luas berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya penggunaan masker pada masa pandemi, dengan menuangkan kreativitasnya pada desain masker yang akan terpasang di empat pesawat Garuda Indonesia secara bertahap ini," ujar Irfan, Rabu (14/10/2020).

Ia mengaku pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Artha Graha Peduli yang turut mendukung kampanye penggunaan masker melalui inisiatif program mask livery Garuda Indonesia.

"Kami tentunya menyadari bahwa upaya sosialisasi penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker memerlukan dukungan penuh dan peran aktif berbagai pihak. Lebih lanjut, kami juga mengajak dan membuka kesempatan kepada seluruh pihak yang ingin berpartisipasi dan mendukung kampanye Gerakan "Ayo Pakai Masker" melalui kolaborasi pada program mask livery bersama Garuda Indonesia seperti yang telah kami jalankan dengan Yayasan Artha Graha Peduli," kata Irfan.

Kompetisi desain mask livery "Fly Your Design Through The Sky" akan diselenggarakan sepanjang bulan Oktober 2020 yang terbagi menjadi empat tahap pengumuman pemenang yakni Pemenang ke-1 pada 12 Oktober 2020, Pemenang ke-2 pada 16 Oktober 2020, Pemenang ke-3 pada 23 Oktober 2020, dan Pemenang ke-4 pada 9 November 2020.

Sementara itu, adapun jadwal pesawat Garuda Indonesia, Airbus A330-900 Neo yang merupakan livery masker pesawat pertama, ternyata juga singgah di Medan.

Penerbangan ini dari Jakarta berangkat ke Medan, kemudian akan berangkat kembali ke Jakarta. Pergerakan pesawat pada rute tersebut ada pada tanggal 2, 4, 16 dan 21 Oktober 2020.

Sedangkan, armada B737-800 NG pesawat bermasker akan berangkat dari Jakarta ke Medan kemudian kembali ke Jakarta lagi pada tanggal 25 Oktober 2020.

(nat/tribun-medan.com)