Petani Tak Perlu Khawatir, Pupuk Subsidi Masih Mencukupi di Sumut

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara (Sumut) memastikan stok pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 cukup.

Beredar kabar pupuk subsidi langka, pihak dinas membantah adanya kelangkaan pupuk subsidi di Sumut.

"Sampai sekarang yang namanya kekurangan, kelangkaan pupuk bersubsidi tidak ada dan bahkan kita dapat tambahan realokasi dari pusat," ujar Kabid Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut, Jonny Akim Purba, Selasa (13/10/2020).

Ia mengatakan terkait adanya tambahan realokasi pupuk subsidi dari pusat tersebut, maka akan disampaikan kepada kabupaten kota pada pekan depan. Penggunaan pupuk subsidi ini diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun 2020.

Sehingga alokasi pupuk bersubsidi menurut jenis pupuk di Sumut yakni pupuk urea sebanyak 146.358 ton, pupuk SP-36 sebanyak 36.932 ton, pupuk ZA 37.555 ton dan pupuk NPK sejumlah 114.112 ton.

"Mengenai data, tambahan pupuk urea ada penambahan 16.235 ton jadi alokasi semula sebanyak 130.123 ton menjadi 146.358 ton. SP-36 dari alokasi 28.159 ton ada tambahan 8.773 ton menjadi 36.932 ton. Pupuk ZA dari alokasi 35.055 ton ada tambah 2.500 ton jadi 37.555 ton dan pupuk NPK dari alokasi 107.201 ton, ada tambahan 6.911 ton, jadi 11.4112 ton. Kalau organik alokasi tetap 16.591 tidak ada tambahan," jelasnya.

Jonny Akim mengatakan, pihaknya sedang melakukan perhitungan realokasi antar kabupaten.

Diakuinya, memang bisa saja satu kecamatan sudah kehabisan pupuk subsidi, maka langkah yang diambil adalah dinas kabupaten melakukan realokasi antar kecamatan.

"Kita di provinsi sudah melakukan realokasi kabupaten. Kabupaten yang lambat daya serap pupuk subsidinya kita ambil, kita masukkan ke kabupaten yang tinggi daya serap pupuk subsidinya, jadi pupuk tetap stabil," ujarnya.

Ia mengimbau agar para petani tidak perlu khawatir, sebab pupuk subsidi dijamin ada.

"Mudah-mudahan alokasi pupuk subsidi di Sumut terpenuhi, pupuk dijamin ada," ungkapnya.

Jonny Akim menambahkan dalam mendistribusikan pupuk subsidi, pihaknya mengacu pada eRDKK (elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. Hal ini dilakukan agar pupuk yang didistribusikan menjadi tepat guna.

"Untuk dinas kabupaten dan kota barangkali terkait dengan eRDKK agar dibuat sebaik-baiknya segera diinput dalam sistem eRDKK karena penginputan ada batas waktu ini sangat terkait pelaksanaan alokasi pupuk pada tahun berikutnya. Terakhir penginputan eRDKK itu pada 20 November 2020," ucapnya.

Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pupuk subsidi ini yaitu Rp 1.800 per kilogram (kg) untuk urea, Rp 2.000 per kg untuk SP-36, Rp 1.400 per kg untuk ZA, dan Rp 2.300 per kg untuk NPK, sedangkan pupuk organik Rp 500 per kg. (nat/tri bun-medan.com)