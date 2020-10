Boy William Ogah Pulang saa Berkunjung ke Rumah Mewah Jennifer Jill, Mendiang Suaminya Kerja Keras

TRIBUN-MEDAN.com - Pembawa acara Boy William tidak berhenti takjub melihat rumah mewah pengusaha dan istri aktor Ajun Perwira, Jennifer Jill Supit.

Sejak pertama masuk rumah perempuan yang akrab disapa Mami Ipel itu, Boy tidak bisa berhenti berdecak kagum.

Rumah mewah dengan total luas 1.000 m2 itu dibangun di atas beberapa kavling tanah yang kemudian dijadikan satu.

Istimewanya lagi, rumah itu memiliki jembatan penghubung antara bangunan satu dan lainnya yang terbuat dari kaca tahan peluru.

"I'm not going home now," kata Boy dikutip dari vlog Boy William, Kamis (15/10/2020).

"Di sini kalau udah masuk enggak bisa keluar sayang," ujar Mami Ipel menanggapi kelakar Boy.

Perempuan menikah dengan Ajun tahun 2019 itu kemudian mengajak Boy mengelilingi rumah yang memiliki kolam renang luas, walking closet yang bahkan lebih mirip disebut seperti toko.

"Ini kayak shop, you know," kata Boy setelah masuk ke ruangan walking closet Mami Ipel.

"I'm the only girl here ya kan," jawab Jennifer, yang merupakan putri mendiang aktris Rae Sita Supit itu.