DKPP Copot Ketua Bawaslu Pematangsiantar dari Jabatannya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Jelang Pilkada Siantar pada Desember mendatang, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar, Syahfii Siregar diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

Pemberhentian terhitung per tanggal 14 Oktober 2020.

Pengumuman berhentinya Syahfii sebagai Ketua Bawaslu itu dimuat DKPP dari laman websitenya.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua dan pemberhentian sementara sebagai anggota Bawaslu kepada Muhammad Syahfii Siregar dalam perkara nomor 89-PKE-DKPP/IX/2020, Rabu (14/10/2020).

DKPP berpendapat, Syahfii terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 2 Huruf a dan Huruf d, Ayat 3 Huruf a dan Huruf c, Pasal 7 Ayat 3, Pasal 12 Huruf c dan Pasal 15 Huruf a dan Huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar dan pemberhentian sementara kepada teradu Muhammad Syahfii Siregar sebagai anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar sampai dengan surat keputusan pemberhentian sebagai pengurus dari Pengurus Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematangsiantar, Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara, dan Persadaan Toga Siregar Boru Bere, Ibebere Kota Pematangsiantar diterbitkan dan diterima oleh Bawaslu paling lama 30 hari sejak putusan ini dibacakan,” tulis putusan DKPP itu

DKPP selanjutnya memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari setelah dibacakan dan memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Perlu diketahui, perkara ini diadukan Syawal Efendi Siregar ke DKPP karena, Syahfii tidak mengundurkan diri dari beberapa organisasi kemasyarakatan tersebut.

Padahal, saat pendaftaran sebagai calon anggota Bawaslu, Syahfii membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari ormas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum ketika terpilih.