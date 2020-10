Hasil Liga Italia - Serie A Putuskan Juventus Menang WO Atas Napoli, Tim Asuhan Gattuso Bersalah

Pemandangan menunjukkan struktur gapura di mana pemain biasanya memasuki lapangan sebelum memulai permainan, dengan gerbang terbuka ke ruang ganti Juventus (Belakang L) dan pintu tertutup ruang ganti pengunjung (kanan) pada 4 Oktober, 2020 di stadion Juventus di Turin, beberapa menit setelah pertandingan sepak bola Serie A Italia yang dijadwalkan Juventus vs Napoli, masih dijadwalkan menyusul konfirmasi Lega Serie A meskipun Napoli tetap di rumah di Napoli. Napoli tetap di Naples, mematuhi keputusan otoritas kesehatan regional, karena Juventus mengonfirmasi mereka akan "turun ke lapangan" sesuai jadwal meskipun ada dua tes positif di antara staf mereka. Jika Napoli tidak bermain, mereka akan kehilangan permainan 3-0.

TRIBUN-MEDAN.com - Duel Juventus vs Napoli yang sempat batal terlaksana pada Minggu (4/10/2020) lalu atau Senin dini hari WIB di Allianz Stadium Turin telah diputuskan hasilnya.

Serie-A telah merilis keputusan untuk memenangkan Juventus 3-0 atas Napoli dalam laga yang ditunda pada pekan ke- 3 Liga Italia.

Sebelumnya skuat Juventus telah hadir di Stadion hingga 1 jam sebelum kick off dimulai, namun pemain-pemain Napoli tidak melakukan perjalanan ke Turin.

Pasukan Gennaro Gattuso sebelumnya tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke Turin setelah dua pemain mereka, Eljif Elmas dan Piotr Zielinski terpapar COVID-19.

Otoritas kesehatan lokal di Campania (ASL) mengirim peringatan agar skuat asuhan Gennaro Gattuso menjalani isolasi.

Juventus dan Lega Serie-A menganggap bahwa hal tersebut (ditemukannya kasus positif sebanyak 2 orang) belum memenuhi syarat laga untuk dibatalkan.

Regulasi Serie-A menyatakan laga tetap boleh berlanjut jika sebuah tim masih memiliki minimal 13 orang untuk dimainkan.

Pada pekan-pekan sebelumnya seperti laga Torino Vs Atalanta, AC Milan Vs Crotone, dan Napoli Vs Genoa aturan tersebut diberlakukan dan laga tetap bisa berlangsung walau ada beberapa pemain yang terinfeksi COVID-19.

Kini Lega Serie A menjatuhi hukuman untuk Napoli yang dinyatakan kalah 0-3 dari Juventus pada Rabu (14/10/2020).

Dikutip Tribun-Medan.com dari BolaSport.com, komisi disiplin Serie A beralasan bahwa Napoli tidak memiliki cukup alasan untuk melewatkan laga.

