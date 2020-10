Pengusaha Kaya dan Cantik Ini Tidak Suka Disebut Sombong, Sebut Suami Mudanya tak Akan Dapat Warisan

TRIBUN-MEDAN.com - Pengusaha kaya Jennifer Jill yang juga merupakan istri dari aktor Ajun Perwira sama sekali tidak setuju jika ada orang yang menyebutnya sombong.

Dalam berbagai kesempatan Jennifer blak-blakan mengungkapkan yang ada dalam pikirannya, seakan tidak takut akan komentar negatif orang lain.

Jennifer mengakui memang begitulah dirinya.

"Terserah orang mau ngomong apa, don't judge me if you don't know me," kata Jennifer dikutip dari vlog Boy William, Kamis (15/10/2020).

Bagi wanita kelahiran 50 tahun lalu ini, yang terpenting adalah dia tidak merugikan orang lain, tidak berbohong apalagi menipu.

"Buat gue satu, enjoy life, lu sudah kerja keras, enjoy it, jangan pelit, lu mati enggak bawa harta," ucapnya berpesan pada Boy.

Boleh-boleh saja menabung, lanjut Jennifer, tetapi menikmati hasil kerja keras juga perlu.

"Gue holiday semua orang bilang sombong, enggak (sombong), emang gue mampu, gayanya sombong, gue enggak sombong tapi gue mampu. Apa yang gue pilih emang mahal, karena gue suka dan gue bisa, kalau enggak mampu ya enggak usah," tuturnya.

Suaminya Tidak Akan Dapat Warisan

Pengusaha Jennifer Jill menegaskan bahwa suaminya sekarang, aktor Ajun Perwira, tak akan mendapatkan seperser pun warisan dari dirinya.